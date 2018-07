Adi Hütter: „Ich kann sehr unangenehm werden“

Der Meistertrainer der Young Boys Bern freut sich auf seine erste Saison in der deutschen Bundesliga. „Fußball ist in Deutschland eine Kultur, das ist in Österreich oder der Schweiz vielleicht nicht so“, sagte er. „Ich bin einfach nur glücklich, dass ich jetzt dabei sein darf.“ Derzeit bereitet sich der DFB-Cupsieger in einem achttägigen Trainingslager in den USA auf die neue Saison vor.