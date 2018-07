Der Herr Werner ist in aller Munde

Diese ziert übrigens ein Logo, das eine Mischung aus Zebra und Gentleman zeigt. „Das Zebra gilt bei afrikanischen Stämmen als Krafttier und steht für Glück und eine gesunde Ernte, nachdem aber mein Kaffee den Namen Herr Werner trägt, hab ich dem Zebra eben kurzerhand einen Anzug verpasst.“ Somit ist sein Bio-Kaffee eben nicht nur in aller Munde, sondern auch ein Blickfang. Ausschau danach lohnt es sich in der Genusskrämerei in Hallein, beim Azwanger in Salzburg und in diversen Hotels zu halten bzw. ist Herr Werner auch mobil. Der tüchtige Unternehmer angelte sich nämlich eine Gondel der ehemaligen Jennerbahn und verwandelte sie kurzerhand in eine Espresso-Bar. Nächster Stop ist der Braukunstmarkt am 17. August in Hallein.