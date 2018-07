Rapid holt Mateo Barac: „Wir sind uns einig“

Nicht der teuerste Transfer

„Dennoch ist er nicht unser teuerster Transfer in diesem Sommer“, so Bickel. Die Ablöse für den 23-jährigen Kroaten dürfte bei knapp über einer Million Euro liegen, plus Erfolgsprämien (Europa League, Titel). Und sein Geld wert sein: „Er ist ein aggressiver Spieler, hat eine gewisse Schnelligkeit, ist mit seiner Größe kopfballstark“, so Bickel. „Im Spielaufbau mit Galvao vergleichbar.“