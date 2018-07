Neues Skandal-Video: Fliegt nun auch Kroate Vida?

Mit letzterem bezieht sich Vida womöglich auf ein Lokal in Kiew - er kündigt an, sein Geld dort auszugeben. Neben ihm sitzt der frühere Deutschland-Legionär und heutige Betreuer Ivica Olic. Gemeinsam singen sie „Das Wirtshaus ist mein Schicksal“ - ein bekanntes Lied noch zu Zeiten Jugoslawiens. Der Ausdruck „Belgrad brennt“ besitzt angesichts der serbischen Hauptstadt aber auch eine Doppeldeutigkeit vor dem Hintergrund der politischen Rivalität beider Länder. Bereits zuvor hatte die FIFA eine Verwarnung an Vida für dessen Ausspruch „Ehre für die Ukraine!“ ausgesprochen. Beide Videos wurden dem Augenschein nach in der Kabine nach dem Viertelfinalsieg Kroatiens gegen Gastgeber Russland aufgenommen. Vida hält ein Bier des offiziellen FIFA-Sponsors bei der WM in der Hand.