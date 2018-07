Natur-Attraktion, die aus Unglück entstand

Denn sie hatte Schaden angerichtet, die Gemeinde musste Sanierungsmaßnahmen durchführen. Als dann Wanderer die neuen Gewässer entdeckten, begannen sogar im Ausland Medien über das Naturschauspiel zu berichten. Die Folge: ein Besucheransturm, der rasch ausartete. Menschen fingen an, dort zu campen und zu grillen.

Selbst Wassersport wurde angeboten: Die türkisblauen Gebirgsseen im Landschaftsschutzgebiet rund um den Jägersee mutierten zu einer Event-Location. Das führte dazu, dass die Grundeigentümer Zäune und Schilder aufstellten - aus Haftungsgründen sowie zum Schutz der Umwelt. „Die Leute hielten sich nicht an die Spielregeln“, weiß Aichhorn, der deshalb auch hofft, dass sich der Besucherstrom auch in Zukunft in Grenzen hält.

Besucher ließen nämlich ihren Müll liegen, Lagerfeuer wurden unerlaubterweise gemacht. Deshalb stehen jetzt neugierige Wanderer vor „Kein Zutritt“-Tafeln. Dabei dürfe natürlich jeder die Seen besuchen und anschauen, das sei kein Problem, betont der Ortschef. „Man soll sich nur an die Regeln in der Natur halten.“

Übrigens: Einen Namen haben die beiden Seen nicht: „Dazu haben wir uns keine Gedanken gemacht.“