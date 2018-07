In Goodwood: Toyota Supra feiert endlich Premiere

Der kommende Toyota Supra ist, ebenso wie das Schwestermodell BMW Z4, schon beinahe sagenumwoben. Wie wird der Supra-Nachfolger? Wird der BMW-Z4-Nachfolger sportlicher als der alte? Wie eigenständig sind die beiden Fahrzeuge, die in bayerisch-japanischer Koproduktion entstehen? Einen ersten Auftritt gibt es am kommenden Wochenende: Der Supra präsentiert sich beim Goodwood Festival of Speed (12. bis 15. Juli)!