Özil urlaubt, dankt seiner Liebe und Gott

Muss Liebe schön sein! Vor etwa einer Woche postet Özil auf Instagram ein Foto von sich und seiner offensichtlich nicht minder verliebten Freundin Amine Gülse. „Danke, dass du für mich da bist“, drückt Özil öffentlich auf die Schmalztube: „Du zauberst mir ein Lächeln ins Gesicht - auch wenn‘s in meiner Welt drunter und drüber geht.“ Eine klare Anspielung auf Özils derzeit alles andere als einfach Situation: blamables Aus mit der Nationalmannschaft bei der WM schon in der Vorrunde, sein öffentlich noch immer nicht erklärter Auftritt bei Türken-Präsident Erdogan, die Dauerkritik an seiner Person.