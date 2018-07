Österreichs Herren-Duos in Espinho ausgeschieden

„Eigentlich dachte ich letztes Jahr nach unserem Sieg in Fort Lauderdale, den alten Mann zum Abschied geschlagen zu haben.“ Er habe immer noch eine tolle Form. Doppler/Horst machen für eine Pressekonferenz für das Wiener Major-Turnier am Montag eine kurze Zwischenstation in der Heimat und reisen danach nach Gstaad weiter.