Ungetrübtes Badevergnügen in steirischen Seen

Ein steirischer See wurde abgewertet

Beanstandungen gab es jetzt einzig in Gaishorn: „Unser See wurde auf ,ausreichend’ zurückgestuft, an der Ursachenforschung arbeiten wir noch“, sagt Bürgermeister Werner Haberl. Schwer getroffen wäre man deshalb aber nicht: „Der See war ursprünglich ein Hochwasser-Rückhaltebecken, ist komplett zugewachsen und wird so gut wie gar nicht zum Baden genutzt. Den Antrag auf Aberkennung der ,Badesee’-Kategorisierung haben wir bereits selber bei der BH eingebracht“, erzählt Haberl.