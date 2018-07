Sommerzeit abschaffen? Umfrage-Server kollabiert

Historisch immer wieder eingeführt und abgeschafft

In Österreich und Ungarn sammelte man erstmals zwischen 1916 und 1920 Erfahrung mit der Sommerzeit, die damals zur Schonung der Energieressourcen im Ersten Weltkrieg eingeführt worden war. In den folgenden Jahrzehnten wurde sie immer wieder abgeschafft und wieder eingeführt, seit 1980 ist sie in Deutschland und Österreich, seit 1996 in der ganzen EU gebräuchlich.