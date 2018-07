Schweizer Team bald ohne Doppelstaatsbürger?

Die Vorfälle rund um Xhaka und Shaqiri mit Jubelgesten und Solidaritätsbekundungen zugunsten Albaniens hätten gezeigt, dass es eine Problematik gebe, sagte Miescher im Interview mit dem „Tages-Anzeiger“. Um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden, machte er den brisanten Vorschlag, Doppelstaatsbürgerschaften künftig zu verbieten. „Eine Idee, die in mir gewachsen ist. Ich denke, wir könnten die Diskussion angehen. Wir schaffen ja auch Probleme, wenn wir die Mehrfachnationalität ermöglichen. Nicht nur auf den Fussball bezogen“, so Miescher.