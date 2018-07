23.000 Polizisten schützen die Tour de France

Zum Schutz der Tour de France setzt Frankreich insgesamt 23.000 Polizisten und Gendarmen ein. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch in Paris mit. Ähnlich viele Beamte waren schon in den letzten beiden Jahren beteiligt, um das dreiwöchige Rennen abzusichern. Außerdem halten sich wieder Elitepolizisten der Gendarmerie-Spezialeinheit GIGN bereit, um notfalls eingreifen zu können.