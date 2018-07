Polens Teamchef Nawalka muss gehen

WM-Teilnehmer Polen wird den am 30. Juli auslaufenden Vertrag mit Teamchef Adam Nawalka nicht verlängern. Das gab der polnische Verband am Dienstag nach einer für das Land enttäuschend verlaufenen Endrunde in Russland bekannt. „Wir werden versuchen, ein neues Nationalteam aufzubauen“, erklärte Verbandspräsident Zbigniew Boniek auf einer Pressekonferenz.