Picobello! Die Japaner putzen ihre Kabine selbst

Das muss man sich einmal vorstellen: Da führt man als krasser Außenseiter mit 2:0 und verliert in letzter Sekunde in einem dramatischen Spiel doch noch mit 2:3. Jede andere Mannschaft würde womöglich mit dem Schiedsrichter hadern und ihren Frust freien Lauf lassen. Nicht so die Japaner, die die Niederlage sportlich fair und mit Respekt annahmen. Und nicht nur das: Bevor sie das Stadion in Rostow verließen, bedankten sie sich artig bei der Stadion-Crew und hinterließen auf einem Blatt Papier eine Botschaft mit der Aufschrift „Danke“. In der wohl bittesten Niederlage in ihrer WM-Historie so einen würdevollen Abgang hinlegen - Respekt!