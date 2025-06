Real Madrid sichert sich 17-jähriges Wunderkind

Debüt mit 16 Jahren

Das argentinische Ausnahmetalent war in der laufenden Saison in zwölf Ligaspielen an acht Treffern beteiligt. Sein Debüt in der argentinischen Liga gab er mit nur 16 Jahren. Insgesamt bestritt Mastantuono schon 62 Partien für die erste Mannschaft. Sein Marktwert liegt laut „Transfermarkt“ bei 30 Millionen Euro.