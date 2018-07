S. Williams mit erfolgreicher Wimbledon-Rückkehr

In Paris war Serena Williams bei den French Open erstmals nach ihrer Babypause wieder bei einem Major-Turnier angetreten. Vor ihrem Achtelfinale zog die 36-Jährige wegen einer Brustmuskelverletzung zurück. Anders als bei den French Open in Paris ist Williams in Wimbledon gesetzt und wurde als Nummer 25 eingestuft. Wimbledon 2017 hatte die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Turnieren aufgrund ihrer Schwangerschaft verpasst, vor zwei Jahren hatte sie den Rasenklassiker in London gewonnen.