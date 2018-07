Weiss gewinnt 20. Ironman in Klagenfurt

Der Niederösterreicher Michael Weiss hat überlegen den 20. Ironman in Klagenfurt gewonnen. Der 37-jährige Niederösterreicher sorgte am Sonntag für den ersten heimischen Erfolg beim Langdistanz-Triathlon in Kärnten überhaupt. Bei den Frauen jubelte Lisa Hütthaler mit Platz zwei hinter der Deutschen Mareen Hufe ebenfalls über eine rot-weiß-rote Podestplatzierung.