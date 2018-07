Spielberg: „Zu Beginn werden die Fetzen fliegen“

Mercedes regiert das „Bullen“-Land! In den letzten vier Jahren holte man jeweils den Sieg in Spielberg - und auch heute starten die „Silberpfeile“ aus der ersten Startreihe. „Wir haben im dritten Teil der Qualifikation die Bombe gezündet“, strahlte Teamchef Toto Wolff, ballte die rechte Faust und brüllte ein lautes „Yes“ in den strahlend blauen Himmel. Um schnell wieder die Fassung zu finden. „Wir haben vor zwei Monaten punkto Aerodynamik einen neuen Weg eingeschlagen, der scheint zu stimmen. Das sieht man speziell im letzten Sektor, wo wir drei, vier Zehntel schneller waren als alle anderen.“