Das Cockpit der Zukunft: Joystick statt Lenkrad

Von außen ist es ein ganz normaler Mercedes Vito, der da schwarz lackiert in einer Halle auf dem Werksgelände von ZF in Friedrichshafen steht. Das Besondere an dem Van offenbart sich erst beim Öffnen der vorderen Türen. Weil das Lenkrad fehlt, fällt der Blick ungehindert auf eine Galerie von drei Monitoren, die fast die gesamte Breite vor den Frontpassagieren für sich beanspruchen. Bunt und hochauflösend, so wie es von Tablet-Computern vertraut ist. Zwischen den Sitzen ragt eine Art Knauf hervor, der an die heutigen Wählhebel vieler Autos mit Automatikgetriebe erinnert. Davor ein kleines Bedienfeld, das per Fingerdruck betätigt wird.