Zwangsversteigerung von Becker-Pokalen gestoppt

„Hänge emotional an den Trophäen“

„Bei dieser Versteigerung geht es nur darum, mir persönlich wehzutun, weil ich natürlich emotional an den Trophäen hänge“, hatte Becker am vergangenen Wochenende in einem Interview gemeint. Mit ganz viel Glück und einem echten Fan als Käufer brächten diese Gegenstände zusammen vielleicht 100.000 Euro. „Das ist aber nichts verglichen mit der geforderten Summe.“