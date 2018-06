Boris Becker: „Es geht nur darum, mir weh zu tun“

Boris Becker will die Versteigerung seiner Trophäen und persönlichen Gegenstände im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in England so schnell wie möglich beenden. „Nächste Woche werden meine Anwälte in England eine einstweilige Verfügung beantragen“, sagte der 50-Jährige der „Bild am Sonntag“. Bei dieser Versteigerung geh es „nur darum, mir persönlich wehzutun, weil ich natürlich emotional an den Trophäen hänge“.