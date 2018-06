Boris Beckers Diplomatenpass „gefälscht“

Der Botschafter der Zentralafrikanischen Republik in Brüssel, Daniel Emery Dede, hatte dagegen am Sonntag erklärt, Becker sei „ein aufrichtiger Unterstützer unseres Landes und wurde vom Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik in den diplomatischen Dienst berufen“. Dazu sagte Außenminister Doubane der „Welt“, die Pressemitteilung sei ohne Absprache mit ihm verschickt worden.