Milan für ein Jahr vom Europacup ausgeschlossen

Der Verein werde von der Teilnahme am nächsten UEFA-Klubwettbewerb ausgeschlossen, hieß es in der Mitteilung am Mittwoch auf der Website der UEFA. Durch Rang sechs in der vergangenen Serie-A-Saison wäre Milan für die Gruppenphase der kommenden Europa League gesetzt gewesen. Sollte der CAS die Entscheidung der UEFA bestätigen, würde Atalanta Bergamo als Siebter der vergangenen Saison in die Gruppenphase nachrücken. Fiorentina würde als Achter in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League mitspielen.