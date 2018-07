Wenn nichts mehr „läuft“

Zeit nehmen

Im allgemeinmedizinischen Praxisalltag besteht die Gefahr, dass eine ordentliche Sexualanamnese aus zeitlichen Gründen auf der Strecke bleibt. „Wir hören drei Antworten und geben schon einen Tipp. In dieser kurzen Zeit kann ich gar nicht erfasst haben, wo das eigentliche Problem liegt und ob die Ursache organischer oder psychosozialer Natur ist“, gibt Dr. Bragagna zu bedenken. Die Empfehlung der WHO, sexuelle Gesundheit als Teil der Gesamtgesundheit bei jedem Besuch anzusprechen, lässt sich in der Praxis kaum umsetzen. Machen Sie sich daher einen eigenen Termin für ein gezieltes Gespräch mit Sexualanamnese bei einem Experten aus! „Wer das kann und die Grundausbildung in der Ärztekammer gemacht hat, braucht weniger Zeit und ist in der Lage, richtig zu behandeln“, erklärt die Ärztin.