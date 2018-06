Die Mur im Wandel mit Schifffahrt und Buchten

Schon in naher Zukunft wird die Mur ganz anders aussehen als heute. Am Dienstag haben Bürgermeister Siegfried Nagl (VP) und sein „Vize“ Mario Eustacchio (FP) die Pläne im Detail vorgestellt. Bereits 2019 sollen Teile davon fertiggestellt sein, Baubeginn ist noch in diesem Sommer. Die Kosten: 6,5 Millionen Euro.