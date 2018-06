Frankreich & Dänemark besorgen erstes 0:0 der WM!

Die Ausgangslage vor dem „Finale“ in WM-Gruppe C verhieß für die rund 80.000 Zuschauer in der Moskauer WM-Final-Arena, dem Luschniki-Stadion, an und für sich nichts Gutes. Sowohl „Les Bleus“ als auch „Danish Dynamite“ reichte ein Punkt: den Franzosen für den Gruppensieg und den Dänen für das Weiterkommen. Ein Schelm, der da vorab Böses dachte? Nicht unbedingt, denn ein prächtiges Schauspiel von Fußball-Kunst boten die 22 Kicker tatsächlich nicht dar. Die im Vergleich zum letzten Auftritt gegen Peru von ihrem Teamchef Didier Deschamps gleich an sechs Positionen veränderte „Équipe Tricolore“ hatte nur in den ersten zehn Minuten Probleme, mit den etwas angriffigeren Dänen. Vor allem deren in die Startelf hineinrotierte Frankreich(!)-Legionär Martin Braithwaite sorgte anfangs für einige Irritationen in der Defensive der weiß-gewandeten „Blauen“.