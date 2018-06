„Das ist nur eine Abzocke der Grazer“

Ab Herbst wird in Graz die Tempokontrolle in den 30er-Zonen verschärft - 650.000 Euro nimmt KP-Verkehrsstadträtin Elke Kahr dafür in die Hand. Kritik kommt von der SP: Diese Aktion scharf sei bloß Abzocke, um für mehr Sicherheit und die Einhaltung des 30ers zu sorgen, gäbe es bessere Alternativen.