Trotz Salah-Comeback: Russen schießen Ägypten ab

Russland steht so gut wie fix im Achtelfinale der WM. Die Auswahl des Gastgeberlandes feierte am Dienstag in St. Petersburg einen 3:1-Sieg über Ägypten, hält damit nach zwei Partien in Gruppe A bei sechs Punkten und ist nur noch theoretisch von den beiden Aufstiegsplätzen zu verdrängen. Ahmed Fathi (47./Eigentor), Denis Tscheryschew (59.) und Artjom Dsjuba (62.) scorten für Russland, Mohamed Salah sorgte in der 73. Minute mit einem Elfmeter für Resultatskosmetik. Sollte Saudi-Arabien am Mittwoch gegen Uruguay nicht gewinnen, wäre der Aufstieg der Russen unter Dach und Fach und Ägypten definitiv ausgeschieden.