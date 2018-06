Die besten Tipps für Garten und Balkon

So macht Gärtnern wieder Spaß!

„Gärntnern bedeutet Experimentieren und kreativ Reagieren. Denn die Natur bringt so viele unerwartete Impulse hinein, da muss man manchmal ganz schön erfinderisch sein“, so die studierte Landschaftsplanerin und Autorin Antje Krause. Fünf ihrer cleveren Alltagstipps rund um Garten, Balkon und Terrasse verraten wir Ihnen hier. Und, versprochen: Die Umsetzung ist weder zeitaufwendig, noch sind die Utensilien schwer zu bekommen noch teuer. So macht Gärtnern wieder Spaß!