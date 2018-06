Ex-NBA-Star als Brückenbauer für Trump und Kim!

Der ehemalige fünffache NBA-Champion (genannt „The Worm-der Wurm“) ist seit 2013 mindestens fünf Mal nach Nordkorea gereist. Er bezeichnet Kim als „Freund fürs Leben“. Im vergangenen Jahr hatte er Kim ein Exemplar von Trumps Bestseller „The Art of the Deal“ von 1987 mitgebracht. Rodman reiste nun eigens zum Gipfel nach Singapur - ob er dort erneut mit Kim zusammentreffen würde, war aber unklar. Rodman propagiert sich als Vermittler zwischen den beiden Politikern, was seine wirkliche Rolle in der Diplomatie war, werden wir wohl nie erfahren.