„Wer Moscheen-Sperren kritisiert, hilft Erdogan“

„Österreich richtet sich nicht nach Wahlterminen“

Auch die Kritik am Zeitpunkt der Bekanntgabe vor der Türkei-Wahl weist Nehammer entschieden zurück: „Der österreichische Rechtsstaat richtet sich nicht nach Wahlterminen, weder an solchen im Ausland noch in Österreich.“ Türkische Innenpolitik habe „schlichtweg keinen Platz in Österreich“.