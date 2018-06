WM-Stadt: Null-Sterne-Hotel um 5476 Prozent teurer

Kein Zimmer in einer 5-Sterne-Nobelabsteige darf in Moskau während der WM mehr als umgerechnet 3670 Euro pro Nacht kosten, beschloss Russlands Regierung vor 16 Monaten. Ebenso Maximalpreise für billigere Hotels in Moskau sowie anderen WM-Städten. Und drohte bei Verstößen Strafen an. Die nun bereits bezahlt werden. Neun Millionen Rubel Bußgelder (124.000 €) wurden diesbezüglich bis letzte Woche verhängt.