Abzocke mit Paris-Strafe: Frau Opfer von Datenklau

Die Flughafen-Mitarbeiterin fiel aus allen Wolken, als der französische Bußgeld-Bescheid bei ihr eintrudelte. „Ich hab mir gedacht, das gibt es ja nicht. Wie hätte ich auch heuer am 17. April mit dem Auto in Paris zu schnell gefahren sein können, wenn ich zu dem Zeitpunkt in Piran an der slowenischen Adriaküste auf Urlaub war“, so die Burgenländerin, die zum Beweis die Handyfotos samt Datum zeigt.