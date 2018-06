Studentin (25) rettet eigenem Vater das Leben

Nach einem anstrengenden Einkaufssamstag kehrten Rafael D. und seine Tochter Lucia (25) in die Wohnung in Wien-Alsergrund zurück. „Plötzlich sah Papa ganz schlecht aus, fünf Minuten später ist er zusammengebrochen. Sein Herz schlug nicht mehr“, so Lucia über den Schreckmoment. Doch sie tat in diesem Augenblick das einzig Richtige - und wählte den Notruf 144.