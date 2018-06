Bohuslav appelliert an den SC Wiener Neustadt!

Niederösterreichs Sportlandesrätin Petra Bohuslav hat am Mittwoch via Facebook zum Streit zwischen St. Pölten und Wr. Neustadt Stellung genommen. „Was der SC Wiener Neustadt tut, hat mit sportlicher Fairness nichts zu tun. Ich plädiere an Wiener Neustadt sehr heftig, dass sie sich an die Werte des Sportlandes Niederösterreich halten und auch daran orientieren“, sagte Bohuslav.