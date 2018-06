St. Pölten will Wr. Neustadt nicht in Arena lassen

Unterstützung erhielt Blumauer von St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler. „Soweit ich die Sachlage kenne, halte ich diese Vorgehensweise des Vereins als höchst bedenklich“, meinte er in einer öffentlichen Stellungnahme zu den Absichten des SCWN. „Noch dazu, wenn es sich um zwei Mannschaften aus einem Bundesland handelt, die in der Vergangenheit immer gut kooperiert haben, und Wiener Neustadt in der kommenden Saison während des Stadionbaues einige Heimspiele im Stadion in St. Pölten bestreiten wird.“