Atanga nicht spielberechtigt? Jetzt droht Supergau

Wr. Neustädter Protest

Neben Neustadts Alex Sobczyk, der in der Relegation aber nicht im Kader stand, erhielten auch Igor (WAC), Tetteh (LASK) und eben St. Pöltens Atanga von der Bundesliga trotz allem Spielgenehmigungen. Ganz nach dem Motto: „Wo kein Kläger, da kein Richter“ - was im beinharten Kampf ums Überleben nicht mehr zählt. Zwar gab man sich in Neustadt gestern zugeknöpft, Präsidentin Katja Putzenlechner meinte aber: „Ich bin als Vorstand verpflichtet, das Beste für meinen Verein zutun.“ Die Liga muss heute also wohl mit einem Protest gegen die Beglaubigung des zweiten Relegationsspiels rechnen!