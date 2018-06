Holen Sie sich den sichersten Pass der Welt!

Die Daten des österreichischen Reisepass-Inhabers gelangen niemals ins Ausland - denn sie werden in der heimischen Staatsdruckerei geschützt wie vormals die Goldschätze in Fort Knox. Zu diesen Security-Maßnahmen zählt aber auch, dass seit der Einführung des speziellen heimischen Sicherheitspasses ab dem 12. Lebensjahr auch die Abdruckbilder von zwei Fingern des Passbesitzers auf dem Chip gespeichert werden. Das Merkmal wird allerdings nicht in das rot-weiß-rote Dokument gedruckt, bleibt also ein unsichtbares, aber unverwechselbares Sicherheitsmerkmal.