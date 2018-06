Marko: Ricciardo-Zukunft hängt von Hamilton ab!

Auch Ferrari an Ricciardo dran

Damit sollte Marko also auch weiterhin auf die Dienste von Ricciardo zählen können, allerdings ist der Australier auch bei Ferrari ein gefragter Mann. Ricciardo hat in dieser Saison die Rennen in China und zuletzt in Monaco gewonnen. In der WM liegt der 28-Jährige nach sechs von 21 WM-Läufen mit 72 Punkten hinter dem Briten Hamilton (110) und Ferrari-Star Sebastian Vettel (96) an dritter Stelle.