Wohnen wird schon wieder teurer!

Lieber Grundstück als Geld am Sparbuch

Um der Kostenfalle zu entgehen, suchen viele Kunden nach gebrauchten Eigenheimen, weil diese meistens günstiger sind. Baugrundstücke für Einfamilienhäuser haben mit einem Plus von 6,9 Prozent im Vorjahr laut aktuellem Immobilien-Preisspiegel die stärkste Veränderung erlebt. Gekauft wird oft nicht, weil man bauen will, viele Österreicher investieren ihr Geld lieber in ein Grundstück, als es am Sparbuch liegen zu lassen.