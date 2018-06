Bilyk: „Das passiert dir nur einmal im Leben“

Am 10. Juni in Minsk und am 13. Juni in Wien wollen Österreichs Handballer gegen Weißrussland zwei Siege einfahren und sich so für die WM 2019 in Deutschland und Dänemark qualifizieren. Nikola Bilyk schwärmt bereits: „Das passiert dir nur einmal im Leben. Als Profi-Handballer eine WM in Deutschland zu erleben, ist der größte Traum. Da ist bei jedem Spiel die Halle voll. Wir müssen da einfach hinfahren.“