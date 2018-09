Diese Roboter haben Vorbilder aus dem Tierreich

Schlangenroboter kriecht in engste Nischen

Statt auf Säuger oder Insekten setzen Forscher der US-amerikanischen Carnegie Mellon Universität auf ein Reptil als Roboter-Vorbild: die Schlange. Wie der „Guardian“ berichtet, soll ihr Snakebot großartig darin sein, in enge Ritzen oder Rohre zu kriechen und dort nach dem Rechten zu sehen. Er kann aber auch Objekte hochklettern. Praktisch unter anderem bei Such- und Rettungseinsätzen, aber auch bei Kanalarbeiten.