Sieben Frauen belästigt: Italiener angezeigt

Ein 58- Jähriger soll in Innsbruck insgesamt sieben Frauen sexuell belästigt haben. Schon Anfang April war der Italiener unter Verdacht gestanden, zwei Passantinnen begrapscht zu haben. Nun konnten mithilfe eines Fotos weitere Opfer des Verdächtigen ausgeforscht werden. Der Italiener, der laut Polizei in seinem Heimatland und in Deutschland einschlägig amtsbekannt ist, wird auf freiem Fuß angezeigt.