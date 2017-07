Jüngster "Bulle" künftig mit eigenem Sponsor

Künftig wird der Schriftzug des Fruchtsaftherstellers "Rauch" an jedem Spieltag auf einem Trikot des Doublegewinners als Sponsor präsent sein. Das teilten die Bullen auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligastart in Wolfsberg mit. So wird der jüngste Spieler ("Rookie of the match"), der in der Startformation steht, das Trikot mit dem Rauch- Schriftzug tragen. Zumindest in der Bundesliga und im Cup.

Salzburg- Geschäftsführer Stephan Reiter betonte, dass es gelungen sei, Rauch von einem gemeinsamen Weg zu überzeugen. "Wir haben, in Absprache mit unseren Sponsoren, erstmals das Trikot für neue Sponsoren geöffnet. Die Entwicklungen der letzten Monate bringen uns neue Möglichkeiten", so Reiter auf der Pressekonferenz. Zudem freute er sich, dass man mit Rauch einen innovativen Partner habe gewinnen können.

Rauchs enge Red- Bull- Verbindung

Ganz zufällig kommt der neue Sponsoren- Deal aber nicht zustande. Ist Rauch doch ein Unternehmen, das enge Verbindungen in die Red- Bull- Welt hat. Rauch ist Lohnabfüller für die Getränke der Red Bull GmbH. Bisher zierte das Rauch- Logo die Ärmel der Salzburger Trikots.