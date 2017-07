Senat fordert Kaspersky- Verbot bei der US- Armee

Geht es nach einem Vorschlag, der demnächst vom US- Senat diskutiert werden soll, könnte den US- amerikanischen Streitkräften die Nutzung des beliebten Virenscanners Kaspersky untersagt werden. Einige Senatoren haben Bedenken, weil das Unternehmen seinen Hauptsitz in Moskau hat und "möglicherweise empfänglich für den Einfluss der russischen Regierung" sei.