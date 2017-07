Android- Trojaner veröffentlicht intime Geheimnisse

Alles, was für diese perfide Art der Erpressung notwendig ist, beschafft sich der Trojaner direkt am Smartphone des Opfers. Er durchsucht den Browserverlauf und private Daten wie Fotos, holt sich überdies im Adressbuch die Kontaktdaten von Freunden und Verwandten - und droht damit, ihnen die erbeuteten Geheimnisse zuzusenden. Wer das abwenden will, muss 50 US- Dollar hinlegen.

Trojaner kursierte direkt im Play Store

Entdeckt wurde der Schädling bedenklicherweise direkt in Googles Play Store. Im App- Marktplatz kursieren zumindest zwei Apps, die den Trojaner enthalten: "Wallpapers Blur HD" und "Booster & Cleaner Pro". Allzu häufig wurden die Apps glücklicherweise nicht heruntergeladen, bei "ZDNet" geht man von rund 15.000 Infektionen aus.

Erkennen kann man Infektionsversuche mit LeakerLocker, indem man auf die Berechtigungen achtet, die Apps bei der Installation einfordern. Eine Wallpaper- Börse oder ein System- Tuner, der auf das Kontaktbuch zugreifen will, sollte Sie stutzig machen. Kommt es zur Infektion, raten Sicherheitsforscher, das Schweigegeld nicht zu bezahlen. Es gebe keine Garantie, dass die Kriminellen die Daten nicht einfach trotzdem gegen ihr Opfer verwenden.