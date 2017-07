Walsh- Jennings sagt verletzt für Wiener WM ab!

Die 38- jährige US- Amerikanerin verletzte sich am Wochenende beim World- Tour- Turnier in Olsztyn an der rechten Schulter und konnte das Spiel um Platz 3 nicht mehr spielen. Ihre Standard- Partnerin Nicole Branagh tritt an der WM ab dem 28. Juli nun mit Emily Day an.

Das bedeutet auch eine Änderung für das österreichische Duo Teresa Strauss/Katharina Holzer, das nun im dritten Gruppen- Spiel des Pools A eben gegen Day/Branagh spielt. Strauss/Holzer bekommen es zudem am Samstag mit den topgesetzten Brasilianerinnen Larissa/Talita (BRA- 1) sowie am Sonntag mit Victoria Bieneck/Isabel Schneider (GER- 24) zu tun.