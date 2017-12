LH Peter Kaiser im Interview: "Stolz auf Kärnten!"

Szenario zwei: Alles läuft für Sie schief, Kärnten erhält eine Koalition ohne SPÖ. Bleiben Sie dann in der Politik?

Die Hoffnung ist in das Gelingen verliebt, nicht in das Scheitern. Damit setze ich mich nicht auseinander. Aber die Welt würde auch dann nicht untergehen.

Und das dritte Denkmodell: Die SPÖ wird bei der Wahl knapp Zweiter. Würden Sie als Landesvize in eine Koalition gehen?

Für uns gilt stets der Kriterienkatalog. Wer auch immer diesen dann verhandelt.

Moment bitte, ist das ein indirekter Hinweis, dass es in diesem Fall keinen Peter Kaiser mehr in der Landespolitik geben würde?

Man muss in der Politik Verantwortung tragen. Aber erst, wenn alles gemeinsam beraten wurde.

Lassen Sie Ihr Regierungsteam unverändert, wenn die SPÖ in der Regierung bleibt?

Ich schließe ja nicht aus, dass es dann ein zusätzliches Regierungsmitglied geben könnte. Ganz klar zu Gaby Schaunig und Beate Prettner: "Never change a winning team."

Kärnten hat rund 3,8 Milliarden Schulden. Kann man mit einem solchen Rucksack überhaupt konstruktiv und kreativ regieren?

Wir haben immer wieder Spielräume geschaffen.

Polemisch: Für Kampagnen eines Koalitionspartners vor der Wahl während die Straßen zerbröseln...

Es stimmt, wir brauchen eine Straßensanierungsoffensive mit einem verpflichtenden Bauprogramm.

In Wien gibt es Türkis/Blau, aber auch drei Kärntner Minister. Wie ist das Klima?

Professionell. Nach dem Sturm habe ich Bundeskanzler Kurz und Finanzminister Löger kontaktiert und rasch Antwort erhalten. In der Frage des Rauchverbots und des 12-Stunden-Arbeitstages bin ich anderer Meinung. Es ist ein Regierungsprogramm für Fitte, nicht für die, die unverschuldet in Not geraten sind.

Abschließend noch kurz zur Causa Top Team: Bleibt Ihre Rücktrittsaussage?

Ja, für den Fall einer rechtskräftigen Anklage und eines Prozesstermins. Aber das wird nicht passieren.

Was ist Ihr persönlicher Wunsch für 2018?

Dass ich mir Zufriedenheit und Grundoptimismus behalte. Und in einem tollen Land leben darf. Ich bin in der Welt zuhause, aber in Kärnten daheim.

Fritz Kimeswenger, Kärntner Krone