Deutscher auf Weltreise: 100 Frauen in 100 Ländern

Doch auch weniger seriöse Jobs hatte der heute 33-Jährige während seiner Reisen, wie er sich erinnert: "Bei der großen Tomatenschlacht in Spanien geriet ich zufällig in eine Porno-Produktion, später wurde ich richtiger Darsteller."

Neben seinen amourösen Abenteuern überlebte Berndt auch noch ein Bad mit Krokodilen, einen Autounfall und saß etwa wegen Sex am Strand im mexikanischen Gefängnis. Geheiratet hatte der Deutsche während seiner Weltreise gleich zweimal. "Einmal für das Visum in Australien, einmal völlig betrunken in Las Vegas", schreibt er in seinem Buch.

Heute ist die wilde Zeit aber definitiv vorbei. Im kommenden Jahr steht die dritte - und nach seinen Wünschen letzte - Hochzeit an. Dann geben sich der Weltenbummler und seine Lebensgefährtin Lisa, die gemeinsam bereits zwei Kinder haben, das Ja-Wort in Sachsen. "Ich war bei 90 Ländern, als ich meine Freundin Lisa kennenlernte. Sie war total verständnisvoll, meinte ich soll die 100 erst vollmachen." Für die Zukunft steht fest: "Gereist wird jetzt nur noch zusammen".