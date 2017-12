Schöffmann gewinnt Weltcup-Slalom in Cortina!

Sabine Schöffmann distanzierte die Weltcup-Gesamtsiegerin von 2015 um 0,25 Sekunden. Zuvor hatte Zogg Julia Dujmovits eliminiert. Daniela Ulbing hatte im Lauf um Platz drei gegen die Russin Natalia Sobolewa das Nachsehen. Bei den Herren war Andreas Prommegger als Zehnter der beste Österreicher.

Bei den Herren gab es am Tag nach dem Premierensieg von Payer keinen ÖSV-Spitzenplatz. Der in der Olympiasaison noch auf einen Podestplatz wartende Doppelweltmeister Andreas Prommegger belegte Rang zehn. Roland Fischnaller und Edwin Coratti feierten einen italienischen Heim-Doppelerfolg.

Die 25-jährige Kärtnerin Schöffmann jubelte in den Dolomiten über ihren dritten Weltcuperfolg nach Slalomsiegen im Dezember 2014 im Montafon und im vergangenen März in Winterberg. Die nächsten Bewerbe finden am 5. und 6. Jänner in Lackenhof in Niederösterreich statt.